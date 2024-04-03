Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Утева Гликерия Саввична
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Утев Федор Саввич
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Утева Параскева Саввична
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Утев Зиновий Саввич
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Утев Емельян Саввич
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утева Дарья Саввична
Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно