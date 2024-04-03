Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Утева Гликерия Саввична

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Утев Федор Саввич

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Утева Параскева Саввична

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Утев Зиновий Саввич

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Утев Емельян Саввич

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утева Дарья Саввична

Отец ребёнка: Утев Савва Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утев Савва Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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