Фон Пистолькорс Александра Александровна 05.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Пистолькорс Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.04.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Отец
Фон Пистолькорс Александр Эрикович06.06.1885 г.р.
Мать
Фон Пистолькорс (Танеева) Александра Александровна08.11.1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1914

Отец: Фон Пистолькорс Александр Эрикович

Мать: Фон Пистолькорс (Танеева) Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/140.htm?a=stdforum_view&o= рож Пистолькорс (фон) камер/ю Александр Эрикович Танеева Александра Александровна Александра 19-128-1614 172 1914 Л-гв.Конного 05.апр

Смерть
Неизвестно

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