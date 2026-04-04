Фон Пистолькорс Александра Александровна
женский, родилась 05.04.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
ОтецФон Пистолькорс Александр Эрикович06.06.1885 г.р.
МатьФон Пистолькорс (Танеева) Александра Александровна08.11.1888 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/140.htm?a=stdforum_view&o= рож Пистолькорс (фон) камер/ю Александр Эрикович Танеева Александра Александровна Александра 19-128-1614 172 1914 Л-гв.Конного 05.апр