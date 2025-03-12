Толстая (Волконская) Евдокия Михайловна Около 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Волконская) Евдокия Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1730

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Фёдор Иванович07.07.1726 г.р.
Дети
Толстой Степан Фёдорович17.04.1756 г.р.
Толстой Андрей Фёдорович1756 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Толстой Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1756

Сын: Толстой Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Дохтурова (Толстая) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Толстой Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно

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