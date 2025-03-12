Толстая (Волконская) Евдокия Михайловна
женский, родилась Около 1730
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Фёдор Иванович07.07.1726 г.р.
Дети
Толстой Степан Фёдорович17.04.1756 г.р.
Толстой Андрей Фёдорович1756 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1756
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Дохтурова (Толстая) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Толстой Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно