Ланнис Де Монтебелло (Любомирская) Мария Казимировна
женский, родилась 28.07.1847, Ровно, Рівненська область
умерла 18.05.1930, город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика
МатьЛюбомирская (Голынская) Зинаида Михайловна24.09.1820 г.р.
ОтецЛюбомирский Казимир Анастасий17.02.1813 г.р.
Супруги
Ланнис Де Монтебелло Рене13.09.1845 г.р.
Дети
Ланнис Де Монтебелло ГенриОколо 20.11.1876 г.р.
Ланнис Де Монтебелло Жорж Эрнест Казимир23.03.1878 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1847
Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
04.11.1875
Рождение ребёнка
Около 20.11.1876
Сын: Ланнис Де Монтебелло Генри
Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене
Рождение ребёнка
23.03.1878
Сын: Ланнис Де Монтебелло Жорж Эрнест Казимир
Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: Каземажур (Ланнис Де Монтебелло) Берта Мари
Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене
город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1881
Дочь: Д Акс (Ланнис Де Монтебелло) Ядвига Мари Рене
Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене
город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: Ланнис Де Монтебелло Ванда
Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене
город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика
Смерть
18.05.1930
город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика