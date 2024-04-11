Ланнис Де Монтебелло (Любомирская) Мария Казимировна 28.07.1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланнис Де Монтебелло (Любомирская) Мария Казимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.07.1847, Ровно, Рівненська область

умерла 18.05.1930, город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика

Мать
Любомирская (Голынская) Зинаида Михайловна24.09.1820 г.р.
Отец
Любомирский Казимир Анастасий17.02.1813 г.р.
Супруги
Ланнис Де Монтебелло Рене13.09.1845 г.р.
Дети
Ланнис Де Монтебелло ГенриОколо 20.11.1876 г.р.
Ланнис Де Монтебелло Жорж Эрнест Казимир23.03.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1847

Отец: Любомирский Казимир Анастасий

Мать: Любомирская (Голынская) Зинаида Михайловна

Ровно, Рівненська область

Бракосочетание
04.11.1875

Муж: Ланнис Де Монтебелло Рене

Рождение ребёнка
Около 20.11.1876

Сын: Ланнис Де Монтебелло Генри

Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене

Рождение ребёнка
23.03.1878

Сын: Ланнис Де Монтебелло Жорж Эрнест Казимир

Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене

Рождение ребёнка
29.01.1880

Дочь: Каземажур (Ланнис Де Монтебелло) Берта Мари

Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене

город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика

Рождение ребёнка
10.03.1881

Дочь: Д Акс (Ланнис Де Монтебелло) Ядвига Мари Рене

Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене

город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика

Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: Ланнис Де Монтебелло Ванда

Отец ребёнка: Ланнис Де Монтебелло Рене

город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика

Смерть
18.05.1930
город По, Атлантические Пиренеи, Аквитания, Третья Французская Республика

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