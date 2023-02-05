Бутаков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Иван Васильевич
Мать: Бутакова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бутакова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинская Бутакова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бутакова Полина
Смерть
Неизвестно