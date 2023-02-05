Бутаков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Иван Васильевич

Мать: Бутакова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бутакова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинская Бутакова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бутакова Полина

Смерть
Неизвестно

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