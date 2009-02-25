Браворнюк (Сазонова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браворнюк (Сазонова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Деревня Половинка. Омский район

Дата рождения

07.01.1922

Дата смерти

25.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922

Отец: Сазонов Егор

Мать: Сазонова Анна

Деревня Половинка. Омский район
Рождение ребёнка
17.03.1945

Дочь: Ярославцева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Браворнюк Николай Иванович

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1951

Дочь: Шапоренко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Низгутская Вера Ивановна

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Булахова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Браворнюк Сергей Иванович

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.04.1960

Дочь: Бобрович Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браворнюк Иван Алексеевич

Смерть
25.02.2009
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