Браворнюк (Сазонова) Татьяна Егоровна
Место рожденияДеревня Половинка. Омский район
Дата рождения07.01.1922
Дата смерти25.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922
Отец: Сазонов Егор
Мать: Сазонова Анна
Деревня Половинка. Омский район
Рождение ребёнка
17.03.1945
Дочь: Ярославцева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Браворнюк Николай Иванович
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1951
Дочь: Шапоренко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Низгутская Вера Ивановна
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Булахова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1958
Сын: Браворнюк Сергей Иванович
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1960
Дочь: Бобрович Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Браворнюк Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2009