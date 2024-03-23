Браворнюк Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти14.12.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Браворнюк Алексей
Мать: Браворнюк Мария
Рождение ребёнка
17.03.1945
Дочь: Ярославцева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Браворнюк Николай Иванович
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.01.1951
Дочь: Шапоренко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Низгутская Вера Ивановна
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Булахова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.08.1958
Сын: Браворнюк Сергей Иванович
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
19.04.1960
Дочь: Бобрович Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1982