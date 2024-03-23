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Браворнюк Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

14.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Браворнюк Алексей

Мать: Браворнюк Мария

Рождение ребёнка
17.03.1945

Дочь: Ярославцева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Браворнюк Николай Иванович

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
15.01.1951

Дочь: Шапоренко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Низгутская Вера Ивановна

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Булахова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Браворнюк Сергей Иванович

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
19.04.1960

Дочь: Бобрович Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Браворнюк Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браворнюк Татьяна Егоровна

Смерть
14.12.1982
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