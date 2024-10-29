Ворончихина Нина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихина Нина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938

Отец: Ворончихин Филлип

Мать: Ворончихина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1965

Сын: Симаков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Симаков Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.1977

Сын: Мусакаев Руслан Фаридович

Отец ребёнка: Мусакаев Фарид Валиахметович

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