Ворончихина Нина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1938
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938
Отец: Ворончихин Филлип
Мать: Ворончихина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1965
Сын: Симаков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Симаков Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1977
Сын: Мусакаев Руслан Фаридович
Отец ребёнка: Мусакаев Фарид Валиахметович