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Тимофей Семенов

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Место рождения

Синцово

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Семен Артемьев

Мать: Анна Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Тимофеева

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Евстафий Тимофеев

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иона Тимофеев

Мать ребёнка: Акилина Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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