Тимофей Семенов
Место рожденияСинцово
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Семен Артемьев
Мать: Анна Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Евстафий Тимофеев
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иона Тимофеев
Мать ребёнка: Акилина Игнатьева
Смерть
Неизвестно