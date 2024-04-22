Кулемина (Устьянцева) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулемина (Устьянцева) Екатерина Гавриловна

Кулемина (Устьянцева) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устьянцев Гаврил Андреевич

Мать: не указана

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
13.10.1885

Муж: Кулемин Сергей Евфимович

Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Кулемин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Кулемина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Кулебакина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Сергеевна

Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close