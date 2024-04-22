Кулемина (Устьянцева) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устьянцев Гаврил Андреевич
Бракосочетание
13.10.1885
Рождение ребёнка
21.10.1886
Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович
Рождение ребёнка
28.03.1888
Дочь: Кулемина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Кулебакина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Сергеевна
Отец ребёнка: Кулемин Сергей Евфимович
Смерть
Неизвестно