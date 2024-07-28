Волженина Акилина Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Акилина Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Гавриил Исидоров

Рождение ребёнка
07.11.1907 ст.

Дочь: Волженина Стефанада Гаврилова

Отец ребёнка: Волженин Гавриил Исидоров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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