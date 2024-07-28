Волженина Акилина Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1907 ст.
Дочь: Волженина Стефанада Гаврилова
Отец ребёнка: Волженин Гавриил Исидоров
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно