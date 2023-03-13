Туленкова Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Туленковъ Илья
Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1903
Сын: Туленковъ Алексей
Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Иванъ