Туленкова Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова Евдокия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Туленковъ Илья

Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Туленковъ Алексей

Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Туленковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Иванъ

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