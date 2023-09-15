Туленковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения26.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1873
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Татьяна
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Туленковъ Илья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1903
Сын: Туленковъ Алексей
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно