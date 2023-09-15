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Туленковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1873

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Туленковъ Илья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Туленковъ Алексей

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Александрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Евдокия Александрова

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