Вандышева (Булах) Юлия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вандышев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вандышев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вандышева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович