Вандышева (Булах) Юлия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вандышева (Булах) Юлия Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булах Геннадий Николаевич

Мать: Булах Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вандышев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вандышев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вандышев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вандышева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Вандышев Алексей Михайлович

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