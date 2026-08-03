Суморокова (Бекович-Черкасская) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Суморокова (Бекович-Черкасская) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1802

умерла 1826

Супруги
Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ1792 г.р.
Дети
Сумороков НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1820 г.р.
(Суморокова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА1825 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сумороков НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Суморокова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
05.07.1826

Сын: Сумароков СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
1826

Мы используем куки для улучшения работы сайта.