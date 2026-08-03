Суморокова (Бекович-Черкасская) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
женский, родилась 1802
умерла 1826
Супруги
Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ1792 г.р.
Дети
Сумороков НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1820 г.р.
(Суморокова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сумороков НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Суморокова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
05.07.1826
Сын: Сумароков СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Сумороков ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
1826