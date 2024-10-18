Коромальди Пётр Евгеньевич 10.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Коромальди Пётр Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.12.1903, Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

умер 19.04.1904, Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

Отец
Коромальди Евгений Львович13.12.1875 г.р.
Мать
Коромальди (Кикина) Елизавета ПетровнаОколо 1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1903

Отец: Коромальди Евгений Львович

Мать: Коромальди (Кикина) Елизавета Петровна

Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

Смерть
19.04.1904
Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska

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