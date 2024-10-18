Коромальди Пётр Евгеньевич
мужской, родился 10.12.1903, Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska
умер 19.04.1904, Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska
ОтецКоромальди Евгений Львович13.12.1875 г.р.
МатьКоромальди (Кикина) Елизавета ПетровнаОколо 1874 г.р.
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Место
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Рождение
10.12.1903
Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska
Смерть
19.04.1904
Остроленка, Województwo białostockie, Rzeczpospolita Polska