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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Павел Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.