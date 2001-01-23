Гришина (Захарова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти23.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Василий
Отец ребёнка: Гришин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1936
Сын: Гришин Валентин
Отец ребёнка: Гришин Семён
Рождение ребёнка
14.11.1938
Дочь: Люлина (Гришина) Нина
Отец ребёнка: Гришин Семён
Рождение ребёнка
21.05.1941
Рождение ребёнка
16.06.1955
Смерть
23.01.2001