Гришина (Захарова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Захарова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

23.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Василий

Отец ребёнка: Гришин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Семён

Рождение ребёнка
08.08.1936

Сын: Гришин Валентин

Отец ребёнка: Гришин Семён

Рождение ребёнка
14.11.1938

Дочь: Люлина (Гришина) Нина

Отец ребёнка: Гришин Семён

Рождение ребёнка
21.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Семён

Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришин Семён

Смерть
23.01.2001

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