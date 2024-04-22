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Путятин Павел Антонович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина Марфа Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Петр Самойлов Шебанов и Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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