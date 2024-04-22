Путятин Павел Антонович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1820
Рождение: запись о рождении №6, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путятина Марфа Федоровна
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Петр Самойлов Шебанов и Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно