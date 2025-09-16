Бутурлина Татьяна Дмитриевна 01.03.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутурлина Татьяна Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.03.1879, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 23.03.1879, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Бутурлин Дмитрий Сергеевич03.02.1850 г.р.
Мать
Лизарди (Бобринская) Людмила Павловна02.02.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1879

Отец: Бутурлин Дмитрий Сергеевич

Мать: Лизарди (Бобринская) Людмила Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
23.03.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место погребения: кл.Алдро-Невской лавры, Санкт-Петербург,, Россия

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