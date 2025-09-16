Бутурлина Татьяна Дмитриевна
женский, родилась 01.03.1879, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 23.03.1879, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецБутурлин Дмитрий Сергеевич03.02.1850 г.р.
МатьЛизарди (Бобринская) Людмила Павловна02.02.1856 г.р.
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Место
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Рождение
01.03.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.03.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург