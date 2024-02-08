Никонова Ольга Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Около 1906
Супруги
Никонов Алексей Алексеевич1888 г.р.
Дети
Никонов Андрей Алексеевич1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никонов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Никонов Алексей Алексеевич
Смерть
Около 1906