Никонова Ольга Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никонова Ольга Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Около 1906

Супруги
Никонов Алексей Алексеевич1888 г.р.
Дети
Никонов Андрей Алексеевич1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Алексей Алексеевич

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Никонов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Никонов Алексей Алексеевич

Смерть
Около 1906

Эпидемия

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