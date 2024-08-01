Пиленко Юрий Дмитриевич 09.05.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пиленко Юрий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.05.1857, Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

умер 17.07.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Пиленко (Делоне) Софья Борисовна17.08.1863 г.р.
Дети
Скобцова (Пиленко) Мария (Елизавета) Юрьевна08.12.1891 г.р.
Пиленко Дмитрий Юрьевич27.10.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Бракосочетание
1891

Жена: Пиленко (Делоне) Софья Борисовна

Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Скобцова (Пиленко) Мария (Елизавета) Юрьевна

Мать ребёнка: Пиленко (Делоне) Софья Борисовна

Рига, Rīga

Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Пиленко Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Пиленко (Делоне) Софья Борисовна

Рига, Rīga

Смерть
17.07.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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