Пиленко Юрий Дмитриевич
мужской, родился 09.05.1857, Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
умер 17.07.1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Пиленко (Делоне) Софья Борисовна17.08.1863 г.р.
Дети
Скобцова (Пиленко) Мария (Елизавета) Юрьевна08.12.1891 г.р.
Пиленко Дмитрий Юрьевич27.10.1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Скобцова (Пиленко) Мария (Елизавета) Юрьевна
Мать ребёнка: Пиленко (Делоне) Софья Борисовна
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
27.10.1893
Мать ребёнка: Пиленко (Делоне) Софья Борисовна
Рига, Rīga
Смерть
17.07.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург