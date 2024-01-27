Богданова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Bogdanoff Мартын Martin Парамонович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1849

Сын: Богданов Bogdanof Трофим Парамонович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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