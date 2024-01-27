Богданова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Богданов Bogdanoff Мартын Martin Парамонович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1849
Сын: Богданов Bogdanof Трофим Парамонович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно