Копейкина (Корелина) Матрена Егорова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина (Корелина) Матрена Егорова

Место рождения

Буганская

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Буганская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Максим Матвеев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Копейкин Федор Максимов

Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев

Буганская
Рождение ребёнка
12.04.1853 ст.

Дочь: Копейкина Агафья Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев

Буганская, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1853 ст.

Дочь: Копейкина Ирина Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев

Буганская, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Копейкина Арина Максимова

Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев

Буганская
Рождение ребёнка
1857

Сын: Копейкин Платон Максимов

Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
на 1897 г. - 40 лет
Смерть
Неизвестно

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