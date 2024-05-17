Копейкина (Корелина) Матрена Егорова
Место рожденияБуганская
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Буганская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев
Буганская
Рождение ребёнка
12.04.1853 ст.
Дочь: Копейкина Агафья Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев
Буганская, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1853 ст.
Дочь: Копейкина Ирина Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев
Буганская, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Копейкина Арина Максимова
Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев
Буганская
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Копейкин Максим Матвеев
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
на 1897 г. - 40 лет
Смерть
Неизвестно