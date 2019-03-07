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Тарских Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1948

Дата смерти

07.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: Тарских Николай Михайлович

Мать: Тарских Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарских Циала Батломовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарских Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарских Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Тарских Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарских Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Тарских Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова Екатерина

Мать ребёнка: Тарских Циала Батломовна

Смерть
07.03.2019

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