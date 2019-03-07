Тарских Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1948
Дата смерти07.03.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
Отец: Тарских Николай Михайлович
Мать: Тарских Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарских Циала Батломовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарских Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарских Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Тарских Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарских Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Тарских Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Екатерина
Мать ребёнка: Тарских Циала Батломовна
Смерть
07.03.2019