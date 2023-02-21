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Воронов Игорь Анатольевич
Воронов Игорь Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Воронов Анатолий Афанасьевич
1934 г.р.
Мать
Воронова (Иванова) Лариса Витальевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Воронов Анатолий Афанасьевич
Мать:
Воронова Лариса Витальевна
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