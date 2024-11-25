Кинеев Василий Семенов 27.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев Василий Семенов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 27.01.1881, Российская империя

Отец
Кинеев Семен Андреев19.07.1852 г.р.
Мать
(Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа1855 г.р.
Супруги
(Бандуркина) Надежда КонстантиноваНеизвестно г.р.
Дети
Кинеева Татьяна Васильева28.12.1902 г.р.
Кинеев Иван Васильевич19.01.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1881

Отец: Кинеев Семен Андреев

Мать: (Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа

Российская империя

Бракосочетание
27.11.1901

Жена: (Бандуркина) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
28.12.1902

Дочь: Кинеева Татьяна Васильева

Мать ребёнка: (Бандуркина) Надежда Константинова

Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Кинеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Бандуркина) Надежда Константинова

Российская империя

Мы используем куки для улучшения работы сайта.