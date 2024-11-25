Кинеев Василий Семенов
мужской, родился 27.01.1881, Российская империя
ОтецКинеев Семен Андреев19.07.1852 г.р.
Мать(Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа1855 г.р.
Супруги
(Бандуркина) Надежда КонстантиноваНеизвестно г.р.
Дети
Кинеева Татьяна Васильева28.12.1902 г.р.
Кинеев Иван Васильевич19.01.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1881
Российская империя
Бракосочетание
27.11.1901
Рождение ребёнка
28.12.1902
Дочь: Кинеева Татьяна Васильева
Мать ребёнка: (Бандуркина) Надежда Константинова
Рождение ребёнка
19.01.1908
Мать ребёнка: (Бандуркина) Надежда Константинова
Российская империя