Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

30.07.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 9
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Филиповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Филиповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Филипов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Анастасия Филиповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.07.1850
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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