Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смерти30.07.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 9
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Филиповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Филиповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Анастасия Филиповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Смерть
30.07.1850