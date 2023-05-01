Конных Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1976
Отец: Конных Алексей Иванович
Мать: Конных Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1995
Дочь: Конных Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Шлапа Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Нежнова Александра Эдуардовна
Отец ребёнка: Нежнов Эдуард Анатольевич
Калужская область, город Таруса
Бракосочетание
Неизвестно