Конных Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конных Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1976

Отец: Конных Алексей Иванович

Мать: Конных Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1995

Дочь: Конных Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Шлапа Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Нежнова Александра Эдуардовна

Отец ребёнка: Нежнов Эдуард Анатольевич

Калужская область, город Таруса
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нежнов Эдуард Анатольевич

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