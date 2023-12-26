Слесарева Прасковья Леоновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Сысой Филиппович
Рождение ребёнка
31.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Слесарев Сысой Филиппович
Смерть
Неизвестно