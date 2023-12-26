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Слесарева Прасковья Леоновна

Место рождения

Старое, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Слесарев Сысой Филиппович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.

Сын: Слесарев Пётр Сысоевич

Отец ребёнка: Слесарев Сысой Филиппович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1905 ст.

Сын: Слесарев Иван Сысоевич

Отец ребёнка: Слесарев Сысой Филиппович

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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