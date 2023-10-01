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Панферов Парфен Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1834

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1834

Отец: Панферов Фролов Прокопий Сергеевич

Мать: Панферова Фролова Марья Петровна

Бракосочетание
25.01.1853

Жена: Панферова Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
12.06.1864

Сын: Панферов Петр Парфенович

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Панферов Илья Панферович

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Панферов Сергей Панферович

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
05.01.1877

Сын: Панферов Фролов Иван Панферович

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панферова Анна Панферовна

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Стефан Степан Панферович

Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна

Смерть
1910
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