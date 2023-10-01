Панферов Парфен Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1834
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1834
Бракосочетание
25.01.1853
Рождение ребёнка
12.06.1864
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Панферов Илья Панферович
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Панферов Сергей Панферович
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
05.01.1877
Сын: Панферов Фролов Иван Панферович
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панферова Анна Панферовна
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Стефан Степан Панферович
Мать ребёнка: Панферова Надежда Герасимовна
Смерть
1910