Панферова Надежда Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1853
Рождение ребёнка
12.06.1864
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Панферов Илья Панферович
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Панферов Сергей Панферович
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.01.1877
Сын: Панферов Фролов Иван Панферович
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панферова Анна Панферовна
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Стефан Степан Панферович
Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич
Смерть
16.07.1910