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Панферова Надежда Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Панферов Парфен Прокопьевич

Рождение ребёнка
12.06.1864

Сын: Панферов Петр Парфенович

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Рязанская губерния, Михайловский уезд, деревня Перепечино ( село Мошки )
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Панферов Илья Панферович

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Панферов Сергей Панферович

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.01.1877

Сын: Панферов Фролов Иван Панферович

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панферова Анна Панферовна

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Стефан Степан Панферович

Отец ребёнка: Панферов Парфен Прокопьевич

Смерть
16.07.1910
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