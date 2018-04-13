Гвоздева (Долинино-Иванская) Елена Ивановна 13.04.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гвоздева (Долинино-Иванская) Елена Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.04.1897, Карамышево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла 1962

Мать
Долинино-Иванская (Оболенская) Александра Леонидовна18.02.1876 г.р.
Отец
Долинино-Иванский Иван Михайлович13.07.1869 г.р.
Супруги
Гвоздев Владимир Алексеевич05.02.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1897

Отец: Долинино-Иванский Иван Михайлович

Мать: Долинино-Иванская (Оболенская) Александра Леонидовна

Карамышево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Владимир Алексеевич

Смерть
1962

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