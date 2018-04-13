Гвоздева (Долинино-Иванская) Елена Ивановна
женский, родилась 13.04.1897, Карамышево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла 1962
МатьДолинино-Иванская (Оболенская) Александра Леонидовна18.02.1876 г.р.
ОтецДолинино-Иванский Иван Михайлович13.07.1869 г.р.
Супруги
Гвоздев Владимир Алексеевич05.02.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1897
Карамышево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962