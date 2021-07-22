Якименко Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1949
Дата смерти22.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949
Рождение ребёнка
24.01.1968
Сын: Якименко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Якименко Александр Фёдорович
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1976
Дочь: Якименко Вера Александровна
Отец ребёнка: Якименко Александр Фёдорович
Смерть
22.07.2021