Якименко Нина Михайловна 08.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якименко Нина Михайловна

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Место рождения

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.03.1949

Дата смерти

22.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949

Отец: Сурначев Михаил Трифонович

Мать: Сурначева (Немкова) Вера Никифоровна

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.01.1968

Сын: Якименко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Якименко Александр Фёдорович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1976

Дочь: Якименко Вера Александровна

Отец ребёнка: Якименко Александр Фёдорович

Смерть
22.07.2021

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