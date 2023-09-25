Богунова Чапровская Лариса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова Чапровская Лариса Иосифовна

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Место рождения

Любча, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

01.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Любча, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богунов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1988

Дочь: Богунова Селезнева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Богунов Владимир Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.06.1993

Сын: Богунов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Богунов Владимир Павлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.09.1997

Сын: Богунов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Богунов Владимир Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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