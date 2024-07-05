Zilburg David
Место рождениясмиловичский сельский совет, Червенский район, Минская область, Belarus
Дата рождения05.12.1902
Дата смерти03.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
смиловичский сельский совет, Червенский район, Минская область, Belarus
Бракосочетание
1929
Смиловичи
Рождение ребёнка
28.08.1933
Мать ребёнка: Зильбург (Грозовская) Роза
Смерть
03.12.1992
Pétah Tiqvà, Israel