Zilburg David 05.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zilburg David

Место рождения

смиловичский сельский совет, Червенский район, Минская область, Belarus

Дата рождения

05.12.1902

Дата смерти

03.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

смиловичский сельский совет, Червенский район, Минская область, Belarus
Бракосочетание
1929

Жена: Зильбург (Грозовская) Роза

Смиловичи
Рождение ребёнка
28.08.1933

Сын: Zilburg Ezekiel Хацкель

Мать ребёнка: Зильбург (Грозовская) Роза

Смерть
03.12.1992
Pétah Tiqvà, Israel

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