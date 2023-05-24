Горская-Платонова (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская-Платонова (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Жданова (Горская-Платонова) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Горский-Платонов СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Горский-Платонов МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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