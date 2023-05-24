Горская-Платонова (Соколова) АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Жданова (Горская-Платонова) ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горский-Платонов СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горский-Платонов МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
Отец ребёнка: Горский-Платонов ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Смерть
Неизвестно