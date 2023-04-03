Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Гуриева
Отец ребёнка: Гурий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Павлов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филипп Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Павлов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Домна Гуриева
Отец ребёнка: Гурий Павлов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Гуриева
Отец ребёнка: Гурий Павлов
Смерть
Неизвестно