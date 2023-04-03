Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Васильева

Анисья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Гуриева

Отец ребёнка: Гурий Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Павлов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Филипп Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Домна Гуриева

Отец ребёнка: Гурий Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Гуриева

Отец ребёнка: Гурий Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.