Котенко Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1864 ст.
Дата смерти29.05.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1864 ст.
Отец: Котенко Григорий Иванович
Мать: Котенко Анна Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQY1-H?i=790&cc=3511744
Крещение
23.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
11.04.1883 ст.
Акилина Ивановна (Суярова) Каменская
Восприемник
02.08.1884 ст.
Максим Трофимович Пархоменко
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.
Дочь: Пархоменко Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Котенко \\ Волкова Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Матрона Александровна (Котенко) Коноваленко
Смерть
29.05.1886 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
31.05.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96G-3?i=448&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище