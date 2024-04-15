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Котенко Григорий Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.11.1864 ст.

Дата смерти

29.05.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1864 ст.

Отец: Котенко Григорий Иванович

Мать: Котенко Анна Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQY1-H?i=790&cc=3511744
Крещение
23.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
11.04.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Ивановна (Суярова) Каменская
Восприемник
02.08.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Трофимович Пархоменко
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.

Дочь: Пархоменко Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Котенко \\ Волкова Ксения Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко \\ Волкова Ксения Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Восприемник
Неизвестно
Матрона Александровна (Котенко) Коноваленко
Смерть
29.05.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
31.05.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96G-3?i=448&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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