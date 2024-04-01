Кондратова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1921
Дочь: (Кондратова) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Кондратов Тимофей Федоров
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно