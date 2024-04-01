Кондратова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
13.03.1921

Дочь: (Кондратова) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Кондратов Тимофей Федоров

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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