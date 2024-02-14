Шамселниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамселниса

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сагдиева) Сарибя

Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сагдиева) Сарваржихан

Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сагдиева) Мубаракниса

Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Мухамматзакир

Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагдиев Гыйльман

Смерть
Неизвестно

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