Шамселниса
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сагдиева) Сарибя
Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сагдиева) Сарваржихан
Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сагдиева) Мубаракниса
Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сагдиев Гыйльман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагдиев Гыйльман
Смерть
Неизвестно