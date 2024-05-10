Невдачин Иоанн Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1850 ст.
Дата смерти21.03.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
«Вконтакте». Социальная сеть | https://vk.com/wall-117379891_19 | ЖИТИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА НЕВДАЧИНА (1850-1921)
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
21.03.1921
г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Причина смерти: Расстрел