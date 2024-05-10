Невдачин Иоанн Иоаннович 20.01.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Невдачин Иоанн Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1850 ст.

Дата смерти

21.03.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
«Вконтакте». Социальная сеть | https://vk.com/wall-117379891_19 | ЖИТИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА НЕВДАЧИНА (1850-1921)
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
21.03.1921
г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Причина смерти: Расстрел

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