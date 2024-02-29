Струихин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струихин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1996

Дочь: Юровских (Струихина) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.2010

Сын: Струихин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна

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