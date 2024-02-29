Струихин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1996
Дочь: Юровских (Струихина) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.2010
Сын: Струихин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Стуихина (Бронникова) Светлана Ивановна