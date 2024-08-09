Анна Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсений Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Александр Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Смерть
Неизвестно