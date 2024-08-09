Анна Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсений Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иванов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Александр Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Смерть
Неизвестно

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