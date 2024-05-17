Гуселетова Варвара Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гуселетов Александр Иванов
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петров
Рождение ребёнка
20.07.1853 ст.
Сын: Гуселетов Илья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петров
Смерть
Неизвестно