Гуселетова Варвара Тимофеева 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуселетова Варвара Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Петров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуселетов Александр Иванов

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петров

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.07.1853 ст.

Сын: Гуселетов Илья

Отец ребёнка: не указан

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуселетов Василий Иванов

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Петров

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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