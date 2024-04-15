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Гончаренко Василий Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Гончаренко Авраам Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гончаренко Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1839
Воинское звание: рекрут | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LK-V?i=434&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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