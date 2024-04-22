Капнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.03.1840

Дата смерти

23.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1840

Отец: Репнин-Волконский Василий Николаевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1843
Яготин, Київська область
Переехала с отцом и братом в родовое имение.
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Капнист Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Капнист Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Капнист Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мусина-Пушкина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Капнист Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1888 по 1891
Харьков, Харківська область
Жила по месту службы мужа.
Место жительства
1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Овдовела.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.04.1922
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград
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