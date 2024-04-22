Капнист (Репнина-Волконская) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1840
Дата смерти23.04.1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1840
Отец: Репнин-Волконский Василий Николаевич
Место жительства
1843
Яготин, Київська область
Переехала с отцом и братом в родовое имение.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Капнист Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Капнист Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мусина-Пушкина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Капнист Василий Алексеевич
Место жительства
С 1888 по 1891
Харьков, Харківська область
Жила по месту службы мужа.
Место жительства
1892
Место жительства
1915
Овдовела.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.1922
Петроград