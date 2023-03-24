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Брюзгин Сергей Мелентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Брюзгин Мелентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бахова (Брюзгина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
До 1842 ст.

Жена: Брюзгина Прасковья Ивановна

Место жительства
С 1847
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
-: поступил на жительство
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Брюзгин Иоанн (?) Сергеевич

Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Брюзгин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна

Смерть
1856

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