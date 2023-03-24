Брюзгин Сергей Мелентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Брюзгин Мелентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бахова (Брюзгина) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
До 1842 ст.
Место жительства
С 1847
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
-: поступил на жительство
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Брюзгин Иоанн (?) Сергеевич
Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Брюзгина Прасковья Ивановна
Смерть
1856