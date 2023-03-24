Брюзгина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бахова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич
Бракосочетание
До 1842 ст.
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Брюзгин Иоанн (?) Сергеевич
Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич
Смерть
Неизвестно