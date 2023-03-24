Брюзгина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюзгина Прасковья Ивановна

Брюзгина Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бахова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич

Бракосочетание
До 1842 ст.

Муж: Брюзгин Сергей Мелентьевич

Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Брюзгин Иоанн (?) Сергеевич

Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Брюзгин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Брюзгин Сергей Мелентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close