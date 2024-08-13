Громова Дарья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти24.12.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1827
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
27.01.1829
Дочь: Громова Мария Никитина
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1830
Дочь: Громова Анна Никитина
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Герасимова (Громова) Епистимия Никитина
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Кузнецова (Громова) Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Рождение ребёнка
12.03.1843
Дочь: Громова Дарья Никитина
Отец ребёнка: Громов Никита Васильев
Смерть
24.12.1868
Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Умерла от старости