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Громова Дарья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

24.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1827

Сын: Громов Никифор Никитин

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1829

Дочь: Громова Мария Никитина

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.02.1830

Дочь: Громова Анна Никитина

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Громов Ермолай Никитин

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Громов Евлампий Никитин

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Герасимова (Громова) Епистимия Никитина

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Кузнецова (Громова) Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.03.1843

Дочь: Громова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Громов Никита Васильев

Быково, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
24.12.1868
Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Умерла от старости

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